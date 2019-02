Un train déraille à Belvezet en Lozère sans dommage pour ses 9 passagers

Un train SNCF de la ligne Mende-La Bastide a déraillé peu avant 14 h, ce dimanche, à l'approche de la gare de Belvezet. Pas de dommage corporel à déplorer pour les 7 passagers et les 2 agents SNCF qui étaient à son bord.

Un train qui assurait la liaison Mende-La Bastide a déraillé ce dimanche en tout début d'après-midi à l'approche de la gare de Belvezet. Pas de dommage heureusement pour les sept passagers et les deux agents de la SNCF qui étaient à son bord signale la préfecture de la Lozère. Le train qui circulait à une vitesse plus que réduite est sorti de ses rails mais ne s'est pas couché. Les services de l'état sont sur place pour prendre en charge ses usagers et le conseil départemental procède au déneigement de la voie.