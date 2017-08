Un train évacué à Vierzon après une alerte au colis suspect

Ce jeudi matin, le train Paris-Limoges a dû être évacué après la découverte d'une boîte à chaussures abandonnée. Après enquête, c'était une fausse alerte.

Il était à peine 9 h ce jeudi matin quand le train en provenance de Paris et à destination de Brive-la-Gaillarde via la Souterraine et Limoges , a dû être évacué en gare de Vierzon. Les 300 passagers ont été débarqués. Le contrôleur avait repéré un colis suspect : une boîte à chaussures sans propriétaire abandonnée dans un wagon.

Le train a été stationné à distance des bâtiments de la gare et les policiers sont intervenus. Sur la boîte, ils ont remarqué un numéro de téléphone. Au bout du fil : une habitante de Limoges qui reconnaît être la destinataire du paquet. Elle explique aux policiers qu'une connaissance a placé le paquet dans le train à son attention et qu'elle devait le récupérer à Limoges.

A l'intérieur de la boîte, les enquêteurs ne trouvent que de vieux papiers.

La SNCF a deéposé plainte. Selon la direction il y a une fraude manifeste. L'habitante de Limoges pourrait devoir rembourser des réparations pour le temps perdu, les frais de dépannage et la venue des secours. Le train a pu repartir avec près d'une heure de retard.