Un train percute quatre vaches à Cressat

Un train qui faisait le trajet entre Montluçon et Limoges a percuté quatre vaches au niveau de la commune de Cressat dans la Creuse. Les vaches sont mortes, il n'y a pas eu de blessés parmi les passagers.

Aux alentours de 10h20 ce jeudi matin, un TER effectuait un trajet entre Montluçon et Limoges a percuté de plein fouet quatre vaches qui se sont probablement échappées de leur enclos. Le trafic a été interrompue plus de quatre heures. La circulation est revenue à la normale vers 14h35

Les quatre vaches sont mortes

Le train a percuté les quatre vaches qui se trouvaient sur les rails. Deux sont mortes sur le coup, et deux autres ont dû être euthanasiées par un vétérinaire dépêché sur place. Les pompiers sont également intervenus pour porter assistance aux passagers. Il y en avait 10 plus un contrôleur et le chauffeur. Aucun n'a été blessé.

Le voyage s'est terminé en bus

Les passagers ont rejoint Guéret et Limoges en car. Lorsqu'un train percute des animaux de la ferme sur des rails, l'éleveur fait jouer son assurance. En l'espèce c'est "un éleveur sérieux" selon le maire de Cressat Jean Auclair. Les gendarmes qui sont également intervenus n'ont pas ouvert d'enquête.