La circulation des trains est interrompue ce samedi matin, entre le Havre et Bréauté-Beuzeville, sur la ligne Paris-Rouen-Le Havre. Un train a percuté un troupeau de vaches. Plusieurs trains sont supprimés. la SNCF a mis en place des liaisons par cars.

Un train percute un troupeau de vaches : circulation ferroviaire perturbée entre Rouen et le Havre

L'accident s'est produit vers cinq heures et demi ce samedi matin, à proximité de Bréauté-Beuzeville. Une draisine, un train de travaux, a percuté un troupeau de douze vaches qui erraient sur la voie ferrée. Bilan de l'accident : dix vaches ont été tuées et la circulation des trains a été interrompueentre Bréautéet Le Havre. Les équipes de la SNCF sont à pied d’œuvre depuis 6 heures "pour dégager les voies et s'assurer du bon fonctionnement des installations de sécurité", précise l'entreprise sur son site internet.

Plusieurs trains ont été supprimés entre Rouen et le Havre, mais des cars de substitution sont mis en place pour assurer la liaison entre Rouen et Bréauté dans les deux sens. Des bus sont également affrétés pour acheminer de Rouen jusqu'au Havre les voyageurs en provenance de Paris.

La circulation des trains devrait reprendre normalement vers 14 heures selon la SNCF.