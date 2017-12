Canapville, France

La collision s'est produite ce mercredi 20 décembre 2017 peu avant 14 heures. Un TER qui assurait la liaison entre Trouville-sur-Mer et Lisieux a percuté par l'arrière une voiture qui s'était engagée sur la voie ferrée. L'accident s'est produit au passage à niveau protégé n°5 situé sur la commune de Canapville .

Les passagers du train évacués

La conductrice, une femme de 64 ans qui était seule dans son véhicule, est légèrement blessée et a été transportée à l'hôpital . A bord du train, il y avait 41 passagers et trois agents de la SNCF. Tous sont indemnes. Les passagers ont continué leur parcours vers Lisieux dans un bus de substitution mis en place par la SNCF. Pour rejoindre le bus, 400 mètres étaient à parcourir à pied . Un véhicule tout terrain des sapeurs-pompiers a pris en charge les bagages et les personnes les plus fragiles.

Circulation des trains interrompue

La circulation des trains entre Lisieux et Trouville a été interrompue mais des bus de substitution ont été mis en place afin de faire la navette. Le trafic devrait pouvoir reprendre dans la soirée, la SNCF travaillant à une résolution de la situation dans les meilleurs délais.

Une enquête judiciaire

Sous l’autorité du Procureur de la République, l’enquête judiciaire qui a été ouverte permettra de déterminer les circonstances précises de l’accident ainsi que ses causes.

C'est le deuxième accident de train dans le Calvados depuis le début de l'automne. Une collision entre une voiture et un TER avait fait trois morts à Bonneville-sur-Touques sur un passage à niveau non protégé.