Un train TER Epinal-Belfort percute un convoi exceptionnel dans les Vosges

Un accident entre un train et un convoi exceptionnel ce lundi 19 juin dans les Vosges. Peu avant 20 heures, le TER 894 627 Epinal - Belfort arrive à un passage à niveau de la commune de Aillevillers-et-Lyaumont et percute violement un poids lourd, qui transportait des éléments d'une éolienne sur la départementale D164.

Le choc n'a pas fait dérailler le train, mais la SNCF dénombre neuf blessés légers parmi les onze présents à l'intérieur du train. Le contrôleur du TER s'est cassé la cheville. Des personnes ont été évacuées vers les hôpitaux de Remiremont et Epinal selon Vosges Matin . On ignore l'état de santé du conducteur du convoi exceptionnel. Les passagers du train ont, eux, été évacués puis amenés à leur destination par taxis, commandés par la SNCF.

Le trafic ferroviaire est interrompu sur cette ligne, et on ne sait pas encore s'il pourra reprendre mardi matin. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident. Le TER en question est parti d'Epinal à 18h58 et devait arriver à Belfort à 20h25.