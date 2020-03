Un tram déraille à Montpellier, quelques blessés légers

Un camion qui n'a pas respecté la signalisation a percuté l'avant d'une rame du tram de Montpellier sur la ligne 2 au niveau de l'arrêt des Sabines.

Sous la violence du choc, la rame a déraillé. Personne n'a été gravement blessé, mais le conducteur et quelques passagers ont été choqué.

Cet accident provoque des perturbations sur la ligne, le trafic est totalement interrompu entre les arrêts les Sabines et l'arrêt Villeneuve d'Angoulême. Mais la circulation est normale entre Villeneuve d’Angoulême et Jacou et entre les Sabines et Saint-Jean-de-Védas.

L'accident n' pas fait de blessés © Radio France - SC