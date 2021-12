Un transporteur de fonds en panne provoque un gros bouchon sur la rocade sud de Perpignan

Certains dépannages sont plus délicats que d'autres. Les automobilistes coincés pendant de longues minutes lundi après midi sur la rocade sud de perpignan en ont fait l'amère expérience. Pour une raison inconnue, un camion de transport de fonds est tombé en panne alors qu'il circulait entre la prison et le rond-point du Serrat d'en Vaquer. En plus d'une dépanneuse, il aussi fallu appeler un autre camion blindé afin de récupérer l'argent entreposé dans le véhicule bloqué. Une intervention délicate qui a nécessité l'interruption du trafic et l'intervention armée de plusieurs policiers de BAC afin de sécuriser le transfert de fonds.

L'opération s'est terminée en fin d'après-midi et le camion en panne a pu être dégagé de la chaussée.