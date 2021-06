Un tremblement de terre secoue Strasbourg

L'agglomération de Strasbourg a été réveillé par séisme ce samedi matin à 5h. Il est pour l'instant annoncé avec une magnitude de 4,3 sur l'échelle de Ritchter par le réseau de surveillance Renass, le site national d’information sur la sismicité de la France. L’épicentre du séisme se localise à environ 6 km au nord-ouest de Strasbourg.

Les pompiers du Bas-Rhin n'ont pas reçu d'appels pour le moment concernant d'éventuels dégâts.

On ne connaît pas pour l'instant son origine et s'il s'agit ou non d'un séisme induit par l'activité humaine. Le nord de l'agglomération de Strasbourg a été touché par plus d'une dizaine de secousses depuis octobre 2020. Il s'agissait de tremblements de terre induits, provoqués par des tests chez Fonroche Géothermie. Dans ce cadre, le plus important séisme enregistré avait été mesuré à 3,5 le 4 décembre 2020.

Plus d'informations à venir.