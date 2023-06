Un tremblement de terre ressenti dans les Deux-Sèvres et la Vienne

Il était environ 18h30 ce vendredi soir lorsqu'un tremblement de terre a été ressenti à Niort, Poitiers et dans plusieurs villes du Poitou, àRom, Migné-Auxences, Parthenay, Ligugé.... La violente secousse s'est produite à 18h38 dans la commune de Cram-Chaban (Charente-Maritime), près de Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres).

Un séisme de magnitude 5,8 au sud de Niort

Dans un communiqué, la préfecture des Deux-Sèvres parle d'un "tremblement de terre d'une magnitude de 5,8 dont l'épicentre se situe à 28 km au sud-ouest de la ville de Niort".

Dans un bilan actualisé à 23h30 un blessé léger a été recensé dans le département, pris en charge par les pompiers. Son état n'était pas préoccupant. "Le tremblement de terre a également engendré de nombreux dégâts matériels tels que des chutes de pierres, des fissures et un effondrement partiel de toiture". Un périmètre de sécurité a été établi autour de l’église de Saint-Hilaire-la-Palud. "Il y a des faîtages où ça penche vraiment, on craint que ça tombe", explique le maire François Bonnet. Des fissures sont aussi visibles

L'église de Saint-Hilaire-la-Palud présente plusieurs fissures. © Radio France - Noémie Guillotin

Par sécurité, 35 personnes ont été relogées dans leur famille ou avec l’appui des mairies, dans deux communes dont 17 à Saint-Hilaire-la-Palud. "Des évaluations bâtimentaires ont été réalisées sur les infrastructures les plus touchées par des personnels qualifiés du Service départemental d’incendie et de secours. Elles se poursuivront ce samedi avec l’appui des renforts de Charente et de Gironde", indique la préfecture des Deux-Sèvres .

Les habitants témoignent

Eric vit à Niort au 8ème étage de la Tour Chambord. Il a ressenti la secousse dans son appartement : "Ça s'est passé tout d'un coup, j'ai senti l'immeuble vibrer." L'habitant a vu sa télévision trembler : "J'ai réussi à tenir debout et j'ai réussi à retenir ma télé avant qu'elle ne tombe par terre ! C'est quand même une sacrée secousse ! Après je suis descendu en bas pour avoir des nouvelles, et il y avait pas mal de monde comme moi."

Marie habite à Migné-Auxances, elle a également ressenti la secousse durant quatre ou cinq secondes : "On est sorti dehors, tous les voisins étaient dehors et tout le monde a dit en même temps : "Mais c'est un tremblement de terre !""

Laurence habite dans le quartier Champommier à Niort. Son témoignage fait état d'une secousse très violente : "La véranda a bougé come un flamby. j'ai déjà vécu d'autres secousses mais celle-ci c'était très fort […] Là tout a tremblé. Ma fille qui était au rez-de-chaussée a vu la véranda bouger. Les murs, le sol, tout a tremblé". heureusement aucun dégât matériel n'est à déplorer dans son habitation.