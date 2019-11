"Je me disais, pourvu que ça s'arrête !" : un mini séisme ressenti à Montpellier

Montpellier, France

La terre a tremblé ce lundi midi dans l'Hérault. Des mini-secousses ressenties jusqu'à Montpellier, qui font suite à un séisme de magnitude 5,1 qui s'est produit un peu plus tôt, à la limite entre la Drôme et l'Ardèche.

"J'étais dans mon fauteuil en train de lire et je me suis dis "c'est bizarre, on dirait que ça bouge !", raconte Danielle, une auditrice de France Bleu Hérault qui habite à Montpellier. J'ai cru que j'avais un vertige. J'ai regardé mon ficus, il bougeait aussi ! Mon mari qui travaillait dans la pièce à côté a senti sa chaise bouger, et puis ça s'est arrêté. Ça a duré peut-être cinq secondes... Mais ça fait vraiment bizarre, je me disais, pourvu que ça s’arrête, que l'immeuble ne s'écroule pas !", s'amuse-t-elle.

Sur les réseaux sociaux, les Montpelliérains sont nombreux à s'être interrogés sur les secours ressenties.

Dans l'Hérault, les pompiers n'ont pas eu à intervenir pour d'éventuels accidents liés au séisme. Ailleurs, on recense trois personnes légèrement blessées dans la commune du Teil, en Ardèche, et un blessé grave à Montélimar, dans la Drôme.

L'épicentre se situerait à 27 km de Privas en Ardèche, mais il a été ressenti jusque dans la Loire et en Haute-Loire, dans le Gard, le Vaucluse et en Isère.