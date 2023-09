Un trentenaire condamné pour outrage et exhibition devant des policiers à Guéret

"J’étais pompette, point barre, j'ai pas vraiment d’explication" : voilà comment se justifie l'homme de 39 ans jugé ce lundi 4 septembre à Guéret en Creuse. En détention provisoire depuis son interpellation mercredi 30 août, il comparait pour outrage et exhibition devant les forces de l'ordre.

Sans domicile fixe depuis une rupture amoureuse et sans emploi, ce soudeur de formation est connu des services de police et a douze condamnations inscrites au casier judiciaire. Mercredi 30 août, vers 16h, il se trouve dans un bar du centre-ville quand le gérant appelle la police, car l'homme importune ses clients. A l'arrivée des trois agents, le trentenaire s'agite et les insulte copieusement. Il finit par baisser son pantalon et son caleçon. Il continuera à les provoquer pendant une heure, y compris une fois conduit au commissariat.

140 heures de travail d'intérêt général

Le prévenu était très alcoolisé au moment des faits, contrôlé à 1,8 grammes d'alcool par litre de sang en plein après-midi. Il s'explique, cachant à peine un sourire goguenard : "Avec l'alcool je me suis emporté, c'était que de la provocation parce qu'ils ont sorti leur Taser, mais il n'y avait pas de connotation sexuelle, je ne voulais pas montrer mon zizi partout."

La procureure parle de "déni de la gravité des faits" et requiert six mois d'emprisonnement. L'avocate du prévenu décrit "un homme alcoolisé, perdu dans sa vie, qui a les gestes de quelqu'un qui a bu et fait n’importe quoi. Il n’a pas essayé d’atteindre la pudeur de qui que ce soit, c’était juste de la provocation." Elle demande un aménagement de peine.

Après délibération, le tribunal déclare le trentenaire coupable des deux infractions et le condamne à 140 heures de travail d'intérêt général à faire dans les 18 mois pour lui "remettre le pied à l'étrier et [lui] permettre de se réinsérer dans la société". S'il n'exécute pas ce travail, il écopera de cinq mois de prison ferme. Il doit verser 500 euros à chaque policier en réparation et 100 euros chacun pour les frais d'avocat qu'ils ont engagés.