Un trentenaire dans un état sérieux après avoir consommé du GBL avec 3 copains à Fréjus

Var, France

Le GBL arrive dans l'est Var. Cette nouvelle drogue qui fait des ravages dans les clubs parisiens depuis fin 2017, responsable de plusieurs comas dont l'un s'est soldé par la mort d'une victime. Ce produit, utilisé dans l'industrie automobile est interdit à la vente au public depuis 2011. Car ingéré mais mal dosé ou mélangé à de l'alcool, il peut provoquer des comas. Or c'est justement parce qu'ils ont consommé ce produit que la soirée de 4 jeunes trentenaires a viré au cauchemar à Fréjus ce week-end. L'un d'entre eux a failli ne pas survivre.

Une chaussette autour du sexe

Ce jeune homme est en effet retrouvé dimanche matin sur un trottoir en bordure de route par un passant à Fréjus. Il est inconscient, nu, ses vêtements sont éparpillés aux alentours et une chaussette est nouée autour de son sexe. Autant d'éléments qui peuvent à première vue laisser penser à des actes de torture. Les enquêteurs identifient la victime dont l'état est jugé comme très sérieux par le corps médical. Puis minutieusement, ils tentent de retracer les dernières heures précédant sa découverte. Cela les amène à s'intéresser au milieu gay, à 3 amis de la victime qui ont passé la soirée avec lui. Chez ces individus, des petits flacons sont retrouvés dont l'analyse du contenu révèle du GBL. Des petites fioles vendue entre 80 et 100 euros qu'ils reconnaissent pour la plupart consommer pour s'éclater, parce qu'ingéré, le GBL se transforme en GHB dans le corps et donc en un puissant désinhibiteur Il n'a jamais été question de faire mal à leur copain. Mais il aurait fait un mauvais trip, comme on dit. Une overdose qui aurait pu lui être fatale.

Le jeune homme, une fois sortie de l'hôpital et ses 3 amis consommateurs de cette substance interdite ont donc été placés en garde à vue en début de semaine après une enquête menée par la BSU de Fréjus. A l'issue, ils ont été convoqués en avril, pour une procédure de plaider-coupable pour d'eux d'entre eux. Les deux autres sont renvoyés devant le tribunal correctionnel de Draguignan en septembre. Deux sont de Saint-Raphaël, les deux autres du Cannet, dans les Alpes-Maritimes.