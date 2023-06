Un trentenaire jugé pour avoir tué son voisin pour une place de parking à Béziers

C'est une querelle qui a viré au drame, pour une place de parking. Un trentenaire est jugé à partir de ce lundi devant les Assises de l'Hérault pour avoir tué son voisin, âgé de 43 ans, pour une place de parking à Béziers.

Les faits remontent au 1er août 2019. Il est 18h30, rue Mercoran, au nord de Béziers. La victime rentre du travail, elle attend une place, déjà occupée par sa voisine qui sort de son véhicule avec ses enfants. Le ton monte rapidement. "Vire de là, c'est ma place", lui aurait dit, selon elle, le quadragénaire. Elle rentre chez elle, en informe son compagnon : c'est là qu'une querelle éclate entre les deux voisins. La dispute dégénère. Après les insultes, les deux hommes sortent chacun une arme à feu. Deux coups sont tirés, l'un touche la victime au thorax. Les secours ne parviennent pas à le réanimer.

L'agresseur, âgé de 29 ans au moment des faits, prend la fuite en voiture. Une cavale organisée avec l'aide de cinq amis. Il sera retrouvé et arrêté en Espagne en février 2020 , soit sept mois plus tard.

Deux hommes connus de la justice

L'auteur présumé du meurtre est déjà connu de la justice. Incarcéré pendant 4 ans pour trafic de stupéfiants, il a déjà été condamné à cinq reprises pour violences aggravées, port d'arme de catégorie 6 (arme blanche), et délits routiers.

Le trentenaire semble "ne pas avoir conscience de la gravité de ses actes", selon l'enquête de personnalité. Il présente "une impulsivité majeure" précise l'expertise psychiatrique.

La victime aussi avait un passé judiciaire. Ce quadragénaire sortait de neuf ans d'incarcération, pour avoir tenté de brûler son ex belle-sœur. Il se concentrait sur sa réinsertion, et ne rencontrait visiblement plus de problèmes avec la justice. Un homme décrit comme serviable, gentil, par ses proches, mais au comportement parfois "impulsif", selon sa sœur.

Il s'était procuré une arme, peu de temps avant sa mort, "uniquement pour tirer des balles à blanc", d'après son beau-père. Une arme qu'il utilisera contre son agresseur au moment de cette dispute, avant qu'elle ne vire au drame.

Le procès durera quatre jours. Verdict ce vendredi 30 juin.