Un trentenaire porté disparu dans le Puy-de-Dôme, la gendarmerie lance un appel à témoins

Un trentenaire, originaire de Marcillat dans le Puy-de Dôme, est porté disparu depuis ce samedi 22 avril. Ce jour-là, il a quitté son domicile vers 20h30 et depuis il n'a plus donné signe de vie. Ce mardi, il ne s'est pas présenté à son lieu de travail, situé à Gannat dans l'Allier. La gendarmerie de Saint-Éloy-les-Mines lance un appel à témoins ce mardi.

L'homme mesure 1,84 m et présente une corpulence normale. Le jour de sa disparition, il portait un sweat à capuche noir, un jean, des baskets bleues et une casquette kaki. Il a quitté son domicile avec un sac à dos noir et marron.

Les personnes susceptibles d'avoir des informations concernant cette disparition peuvent contacter la gendarmerie de Saint-Éloy-les-Mines au 04.73.85.00.08 ou composer le 17.