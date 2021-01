Un trentenaire tué dans un accident de la route ce vendredi dans le Toulois

Un homme d'une trentaine d'année est décédé, ce vendredi matin, dans une collision avec une voiture sur la départementale 909 entre Villey-le-Sec et Dommartin-lès-Toul,

Un accident mortel s'est produit ce vendredi matin en Meurthe et Moselle. Une collision entre une voiture et un scooter a fait un mort. Il s'agit du conducteur du 2 roues, un homme d'une trentaine d'années. Sur place, les pompiers ont tenté de le réanimer, en vain. Le choc s'est produit vers 6h30 sur la nationale 909 entre Villey-le-sec et Dommartin-lès-Toul. L'automobiliste, légèrement blessé, a lui été conduit à l’hôpital.