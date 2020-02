Un très grave accident de chantier déguisé en accident domestique à Montpellier

Un homme de 67 ans est entre la vie et la mort au CHU de Montpellier. Il a été découvert avec de multiples blessures dans son appartement du quartier Figuerolles. C'est son colocataire qui a appelé les secours expliquant que la victime était tombée d'une chaise. Il aurait menti.

A t-on cherché à maquiller un accident du travail en accident domestique ? Un homme de 67 ans est entre la vie et la mort au CHU de Montpellier. Il a été découvert avec de multiples blessures dans son appartement du quartier Figuerolles à Montpellier (Hérault). C'est son colocataire qui a appelé les secours expliquant que la victime était tombée d'une chaise mais la vérité semble très différente.

L'accident a eu lieu à Lattes

Les graves blessures : traumatisme crânien, côtes cassées, poumon perforé seraient en fait la conséquence de la chute d'un toit. L'homme de 67 ans et son colocataire âgé lui de 62 ans travaillaient sur un chantier à Lattes. Au domicile d'un couple de commerçants du quartier Figuerolles. Problème, les deux ouvriers n'étaient pas déclarés. C'est pour cette raison que le plus jeune a paniqué et a décidé de ramener le blessé chez lui pour faire croire à un accident domestique.

Une fois dans leur appartement, il a tout mis en scène avant d'appeler les secours. La victime a aussitôt été transportée au service réanimation du CHU de Montpellier ou elle se trouve toujours dans un état critique. C'est ensuite son neveu prévenu par une voisine de son oncle qui a poussé le colocataire aux aveux et prévenu la police qui tente désormais d'y voir plus clair dans cette histoire.