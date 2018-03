Bas-Rhin, France

La direction régionale des douanes de Strasbourg a saisi des milliers d'objets archéologiques au domicile de deux collectionneurs alsaciens. Le premier, équipé d'un détecteur de métaux, a déterré d'importants vestiges datant de l'âge de bronze au Moyen-Age sur un site dans le sud du Bas-Rhin. Au cours de la perquisition de son domicile les douaniers ont saisi 654 objets pour un montant estimé à 52.000 euros.

Les fouilles sans autorisation sont strictement interdites

Le second collectionneur a été contrôlé par les douanes alors qu'il revenait d'une bourse aux armes, il transportait notamment une baïonnette et un poignard. Les enquêteurs pensaient trouver d'autres armes à son domicile mais ont découvert 528 pièces de monnaie, antiques pour la plupart, elles sont estimées à 120.000 euros. Des pointes de flèches en silex ont également été saisies.

Ce second collectionneur avait pour habitude d'acheter et de revendre sur internet. Les douanes rappellent que tout objet antique acheté doit être accompagné d'un certificat et que si la détention d'un détecteur de métal est autorisée, les fouilles sans autorisation sont strictement interdites.

Des objets datant de l'âge du bronze © Radio France - Olivier Vogel

Une perte pour les archéologues

En outre, faire des fouilles en amateur c'est priver les archéologues d'informations précieuses sur l'origine et l'histoire de ces pièces.

Si ces objets sont retirés du sol et de l'information archéologique et historique, ils sont perdus pour la science" - Bertrand Béagues, archéologue à la direction régionale des affaires culturelles du Grand Est.

Une partie des monnaies antiques saisies par les douaniers © Radio France - Olivier Vogel

Des objets acquis illégalement © Radio France - Olivier Vogel

Les deux collectionneurs, interpellés durant ces dernières semaines, encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.