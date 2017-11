Un trésor de la cathédrale d'Angoulême dérobé

La couronne de Notre Dame d'Obézine, exposée dans la cathédrale d'Angoulême a été volée dans la nuit de samedi à dimanche. Le butin du vol est estimé à 50 000 euros. C'est la sacristine de la cathédrale qui a donné l'alerte dimanche matin.

Comme chaque matin, vers 8h30, Fara Wigniolle ouvre les portes de la cathédrale pour préparer la messe. Une fois entrée elle remarque quelque chose de suspect. "Il y avait une échelle plantée devant la porte sud. C'est là où je me dis qu'il y a un truc qui cloche et immédiatement je remarque qu'un vitrail donnant sur la salle du trésor a été brisé".

Un coup bien préparé

Rapidement elle contacte le père Michel Manguy qui vient constater les dégâts. Bilan un vitrail brisé et une cloche volatilisée. "Le coup a forcément été réalisé par plusieurs personnes. Ils ont réussi à faire rentrer une échelle, pénétrer dans la chapelle et briser la vitre blindée qui protégeait la couronne. Tout cela a bien été préparé. Je pense que les voleurs ont déjà du venir visiter la salle du trésor."

"On est désemparés. Père Michel Manguy.

Cette couronne était l'une des pièces les plus importantes de la cathédrale Saint Pierre. Elle est en partie couverte de pierre précieuses. Le butin du vol est estimé à environ 50 000 euros d'après le père Michel Manguy. Au delà de la valeur de l'objet, c'est le fait de voir le trésor menacé qui chagrine le curé. "On est un peu désemparés. C'est lamentable car cela fait à peine un an que ce trésor est exposé. Cet événement va sans doute empêcher les curieux de venir visiter cette belle salle où sont exposés de beaux objets." En attendant la salle du trésor a été fermée au public. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Limoges.