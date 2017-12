Deux hommes et une femme originaires de Marseille (Bouches-du-Rhône) ont été arrêtés lundi 11 décembre à Montpellier. Ils ont été mis en examen et écroués pour avoir cambrioler des octogénaires et des nonagénaires en se faisant passer pour des livreurs de colis.

Deux hommes et une femme originaires de Marseille (Bouches-du-Rhône), âgés de 30 à 35 ans, ont été arrêtés ce lundi à Montpellier, en flagrant délit. Ils ont été mis en examen et écroués au centre pénitentiaire des Baumettes. Ils sont soupçonnés de vols par ruse pendant près de six mois, au domicile d'octogénaires et de nonagénaires à Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Lyon et Montpellier.

Ils se faisaient passer pour des policiers pour obtenir le code des cartes bleues volées

Ils rentraient chez leurs victimes en affirmant avoir reçu un colis à leur nom. Ils en profitaient pour leur voler des affaires dont des cartes bancaires. La ruse ne s'arrêtait pas là. Ils soutiraient ensuite les codes de cartes bleues en se faisant passer pour des policiers. Des vols sans violence précise un groupe de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône, chargé de la "délinquance astucieuse".

Près de 150.000 euros de préjudice

Près de 70 plaintes ont été déposées dans le sud de la France. C'est un travail de recoupement de ces plaintes qui a permis ce coup de filet lundi en flagrant délit. Le préjudice est estimé à plus de 150.000 euros