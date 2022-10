Un trio placé en garde à vue après un flagrant délit de cambriolage à Nîmes

Deux hommes et une femme ont été placés en garde à vue après un flagrant délit lors d'un cambriolage dans la nuit du dimanche 23 au lundi 24 octobre à Nîmes. Le cambrioleur présumé, âgé de 32 ans, avait notamment fait main basse sur des bijoux et un téléviseur. Ses deux complices, un homme et une femme, tous deux âgés de 40 ans, sont poursuivis pour recel. Le parquet de Nîmes a demandé le placement en détention provisoire du trio en vue d'une comparution immédiate devant le tribunal correctionnel ce jeudi.

