Un troisième accident mortel ce week-end dans la Drôme

Deux voitures se sont percutés frontalement sur la commune de Beaumont-Monteux au nord de Valence, sur la D67. Un jeune homme de 20 ans est mort. Le conducteur et sa passagère de la seconde voiture sont blessés.

Un choc frontal et violent. Cet après-midi, à 15h30, un jeune conducteur de 20 ans est mort à Beaumont-Monteux sur la D67. Il s'est déporté après un virage. Selon des témoins, il était au téléphone au moment de l'accident. Le jeune homme a percuté une berline qui arrivait en face. Le conducteur, un homme de 40 ans, et son passager, un femme de 38 ans sont blessés. Ils ont été transporté à l’hôpital de Romans et de Valence.

C'est le troisième accident mortel en moins de 48 heures.

Dimanche matin, deux autres voitures se sont percutés de plein fouet sur la départementale 111. Un Moitoisonnais de 33 ans a perdu la vie. Vendredi soir, dans le sud de la Drôme, vers 20h, à la sortie de Chamaret, une voiture est allée percuter un arbre à pleine vitesse. Ses deux occupants de 40 ans sont décédés.