Un troisième accident mortel en trois jours en Indre-et-Loire

Par François Desplans, France Bleu Touraine

Ce vendredi à la mi-journée, une moto et une voiture se percutent sur la D5 à Reugny, au Nord-Est du département. Malgré l'intervention des pompiers et du Samu, le motard de 53 ans décède quelques instants plus tard. C'est la troisième victime sur les routes d'Indre-et-Loire en trois jours.