Un troisième suspect a été arrêté à Sète après leur meurtre d'un homme dans le quartier de l'Ile de Thau

Un troisième suspect a été arrêté et placé en garde à vue après la mort d'un homme de 25 ans à Sète vendredi dernier. Cet homme de 30 ans a été arrêté mercredi dans le quartier sensible de l'Ile de Thau à Sète où a eu lieu le crime. La scène avait été filmée et postée sur les réseaux sociaux. On y voit 2 hommes tirer à bout portant sur le conducteur d'un véhicule mais les images ne permettaient pas d'identifier les auteurs des coups de feu. Une arrestation réalisée par la BRI (Brigade de Recherche et d'Intervention) du SRPJ de Montpellier et de la Sûreté Départementale de Sète. Deux frères ont été déjà été interpellés dimanche et lundi. Le plus jeune s'est présenté aux forces de l'ordre lors de leur intervention à Sète et le plus âgé, lui, s'est rendu à la PJ à Montpellier lundi. Ces 2 premiers suspects doivent être présentés ce jeudi à un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier. L'enquête pour meurtre en bande organisée a été confiée au SRPJ de Montpellier.