Un troisième véhicule peut être impliqué dans l'accident mortel de Bayonne samedi

Les enquêteurs du commissariat de Bayonne sont à la recherche d'un troisième véhicule, qui pourrait être impliqué dans l'accident de la route qui, samedi 5 novembre 2022 , a coûté la vie à une mère de famille. Les investigations se poursuivent, mais pour l'heure aucune preuve concrète n'a pu venir étayer cette hypothèse. Pas de vidéo de caméra de surveillance, par exemple. Les faits se sont déroulés dans le quartier du grand Basque. La mère de famille se trouvait à l'arrière du véhicule, avec ses deux enfants. Son mari était au volant. Une voiture blanche grille un feu rouge et percute le véhicule dans lequel se trouve la famille. La victime ne va pas survivre à ses blessures et décéder à l'hôpital de Bayonne. Le papa et les deux enfants sont indemnes. Dans l'autre voiture, le conducteur et un passager ont été grièvement blessés et transportés sur le centre hospitalier de la côte-basque.

Un troisième véhicule impliqué ?

Si le conducteur de la voiture blanche a grillé un feu rouge, c'est parce qu'il se sentait lui-même menacé par un troisième véhicule. Une voiture grise qui était à ses trousses selon les témoignages recueillis par les enquêteurs. L'enquête doit déterminer également si tous les occupants des véhicules portaient bien la ceinture de sécurité, et si les conducteurs avaient consommé des stupéfiants ou de l'alcool.