Un troisième vol de raisins sur pieds dans le vignoble de Bordeaux

Après deux cas recensés à Génissac et Pomerol, un troisième domaine viticole de Bordeaux a été victime de vols de raisins sur pieds : 500 pieds vidés de leurs contenus, vendangés, à l'insu du propriétaire, à Montagne, toujours dans le Libournais. Les gendarmes appellent à la vigilance.

En pleine vendange et en moins de dix jours, un troisième château viticole de Gironde, a été victime de vols de raisins sur pieds dans le Libournais : 500 pieds de vignes vidés de leurs contenus à Montagne (entre le 23 et le 25 septembre mais on vient seulement de l'apprendre), après les 2 autres cas découverts, dans l'appellation Pomerol (6 à 700 kg dérobés), et Génissac (6,5 tonnes prélevés).

Une marchandise probablement déjà écoulée

Comment 25 000 à 30 000 grappes (soit plus de 6 tonnes de raisins) peuvent s'évaporer dans la nature, être vendangés au nez et à la barbe du viticulteur ? C'est l'objet de l'enquête menée par les gendarmes de Libourne qui appelle donc à la vigilance, à être attentifs par exemple, à des engins agricoles qui n'auraient rien à faire dans une zone, même si on est en pleine vendange et que c'est par définition, difficile de faire la part des choses. La gendarmerie va tenter de mettre la main sur les auteurs, parce que pour la marchandise, elle est probablement déjà écoulée en cuve...

Des rondes et tours de garde pour prévenir ?

Du jamais vu dans le Bordelais, de mémoire de viticulteurs, alors que c'est presque annuel en Bourgogne. "Alors oui la récolte est maigre cette année mais de là à s'en prendre à ses voisins" s'interroge un président de syndicat viticole. "Peut-être faudra-t-il un jour en arriver comme en Bourgogne", explique la profession, "où il faudra organiser des tours de garde et rondes nocturnes pour prévenir les vols, comme ça existe également pour les huîtres dans le Bassin d'Arcachon".