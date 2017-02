PHOTOS - Une femme voit le sol se dérober sous ses pieds à Friville-Escarbotin

Une rupture de canalisation a provoqué un affaissement de la chaussée rue Pasteur à Friville-Escarbotin, dans l'ouest de la Somme, dans la nuit de dimanche à lundi. Une femme a vu le sol se dérober sous ses pieds. Elle souffre de contusions. La circulation est coupée dans le secteur.

"Vers 22h45, je suis passé il n'y avait rien !". Tout proche de ce trou béant d'environ 15 mètres cubes, Jean-Claude n'en croit pas ses yeux. "Vers 23h-23h30, une femme est sortie sur son trottoir, le sol s'est dérobé sous ses pieds". Hors de danger, elle souffrirait de contusions. "Son fils l'a sorti, heureusement, elle n'était pas seule, elle était ensevelie jusqu'aux aisselles". La chaussée s'est affaissée, après la rupture d'une canalisation d'eau Rue Pasteur à Friville-Escarbotin (Somme). Véolia a débuté les travaux pour réparer la canalisation sectionnée. La circulation reste interdite dans ce secteur jusqu'à nouvel ordre. Une déviation a été mise en place par le centre-ville.

Des experts attendus ce lundi après-midi

Les ouvriers de Véolia ont débuté les travaux pour protéger les canalisations © Radio France - Paul Barcelonne

Arrivé sur place vers 0h30, alerté par les pompiers, le maire David Lefèvre s'attache à connaître les responsabilités. "Le premier réflexe, c'est de se dire que ça vient de la canalisation d'eau potable". Des experts sont attendus ce lundi après-midi. "On voudrait une prise en charge rapide et que les travaux débutent pour pouvoir reboucher, cette rue est passante". En attendant, les habitants doivent s'adapter. Le réseau d'eau potable a été coupé, il devrait être remis en service dans les prochaines heures. "Nous, on utilise de l'eau minérale pour faire la cuisine et on a une citerne d'eau dans le jardin" remarque Geneviève Dambier, qui habite à quelques mètres à peine de la cavité.

Suspendue par ses deux aisselles"