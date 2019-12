Un trou de 80 mètres de profondeur se forme à Beauvoir-en-Lyons

Beauvoir-en-Lyons, France

Grande frayeur pour les habitants de Beauvoir-en-Lyons, ce samedi 14 décembre en fin de matinée. Vers 11h45, la terre s’affaisse sur la place du Commandant Schloesing, en plein centre-ville, devant l'école communale et la mairie.

Conséquence des pluies et d'un ancien puits communal

En résulte un trou, de deux mètres de diamètre en surface et de près de 80 mètres de profondeur, selon le maire du village, Dominique Rimbert : "D'après les plus de 70 ans, il y avait un puits dans ce coin-là, qui a été rebouché pour faire l'école à côté. Et aujourd'hui, on le redécouvre."

En profondeur, le trou ferait entre sept et huit mètres de large. Ce qui laisse craindre pour la sécurité des bâtiments alentours, notamment l'école. Elle a été fermée ce samedi et le restera au moins jusqu'au mardi 17 décembre, peut-être jusqu'aux vacances.

"Cela dépend de ce que vont dire les spécialistes, ils viennent lundi", déclare le maire. 60 élèves sont concernés selon les pompiers. La circulation a été interdite dans le centre-ville. Sept pompiers sont intervenus pour sécuriser la zone.

L'affaissement serait dû aux ruissellement des pluies de ces derniers jours sur la région, selon les pompiers.