Saint-Jean-de-Bournay : un troupeau d'ovins attaqué, cinq bêtes mortes, le loup mis en cause

En début d'année, des éleveurs nord-isérois s'étaient inquiétés de la présence du loup avec des attaques de troupeaux qui lui sont attribuées à Ornacieux-Balbins, Châtonnay, etc. Ce mercredi matin, vers 5h30, c'est en partant pour son travail qu'un membre de la famille Carloz, hameau de Monts, à Saint-Jean-de-Bournay (Isère), a découvert que dans le pré qui sépare deux maisons des bêtes sont à terre. Le hameau est à quelques kilomètres du centre-ville.

Le pré où se trouvaient les bêtes se situent entre deux habitations. - (Famille Carloz)

Trois brebis et deux agneaux morts

"Mon mari a 19 ovins et cinq sont mortes : trois brebis et deux agneaux. Il s'agit de bêtes que l'on a pour l'entretien des prés. La semaine dernière, mon mari les rentrait à la bergerie pour la nuit. Il venait de les tondre et elles avaient de l'herbe. Ça faisait trois nuits qu'elles étaient dehors", explique Andrée Carloz, qui se dit très "soucieuse car il y a déjà eu d'autres attaques pas très loin". Cette attaque a été formellement attribuée au loup. Un agent de l'office français de la biodiversité s'est notamment rendu sur place.