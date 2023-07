Un troupeau de brebis décimé par une attaque de chiens à Clapiers, près de Montpellier

Une violence inouïe. C'est ce à quoi a assisté Fabrice Soubeyran, éleveur de brebis à Clapiers près de Montpellier, ce jeudi matin. Il a découvert plusieurs de ses animaux ensanglantés après avoir été mordus par deux chiens malinois. Une cinquantaine de brebis ont été touchées, treize sont mortes, la plupart euthanasiées compte-tenu de leur état.

"Quand je suis entré dans l'enclos j'ai vu des cadavres partout. Je suis tombé nez-à-nez avec les chiens, des gros malinois, ils ont continué leur carnage, raconte le berger Fabrice Soubeyran. Les brebis étaient paniqué, en sang, avec des énormes plaies."

Le propriétaire "complètement démuni" face à la situation

L'éleveur a assisté à la scène impuissant. "J'aurais pu me faire justice moi-même mais je l'ai pas fait. Sinon on ne peut rien faire, on est démuni ! Maintenant on doit remplir les dossiers d'assurance, on ne sait quand on sera indemnisés. On ne peut rien faire de plus pour sécuriser l'enclos, on n'a pas le droit à un chien de garde car on est trop prêts des maisons."

Il demande aux gens de tenir leurs chiens en laisse, car ils sont tous "potentiellement dangereux surtout quand ils voient des animaux en mouvement comme ça". Le berger avait déjà été victime d'une attaque similaire il y a deux ans, "c'était un passant qui ne tenait pas son chien, et il avait mangé quatre brebis !"

Avec cette attaque, le berger perd aussi des agneaux qui devaient bientôt naître. "On ne pourra pas les vendre et, en plus, je perds les primes de l'Union européenne liées aux naissances. Franchement psychologiquement cette attaque c'est dur !"

Fabrice Soubeyran a déposé plainte contre le propriétaire d'un des deux chiens, un SDF connu dans le secteur. Les enquêteurs ne savent pour l'instant pas d'où venait le deuxième chien.

Les deux chiens courent après une brebis. - Fabrice Soubeyran

L'un des deux chiens malinois qui a attaqué le troupeau. - Fabrice Soubeyran