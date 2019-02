Un troupeau de chèvres naines décimé par des chiens errants au Puy près de Roulans

Roulans, France

Un troupeau de chèvres naines a été décimé par une attaque de chiens errants ce jeudi matin au Puy, une petite commune près de Roulans dans le Doubs. Le carnage a été découvert en début de matinée par le propriétaire des chèvres: douze bêtes ont été tuées, et une treizième, trop gravement blessée, a dû être euthanasiée. Joseph Guglielmetti, le propriétaire, est prévenu vers 7h30 par une voisine que des chiens se trouvent dans l'enclos des chèvres, il se rend aussitôt sur place. "J'ai trouvé trois chiens qui gambadaient au milieu du parc, deux grands chiens noirs et un autre de couleur fauve, type malinois, et puis les chèvres étendues à droite à gauche" raconte-t-il. A son arrivée, les chiens prennent la fuite en direction de Villers-Grélot et Joseph Guglielmetti ne peut que constater les dégâts.

Une partie des chèvres naines tuées ce jeudi matin - Robert Dodivers

Trois autres attaques d'animaux recensées dans le secteur

Les chiens se sont livrés à un véritable massacre au sein du troupeau., seules quatre chèvres adultes et deux chevreaux nouveau-nés ont survécu. Les bêtes ont été pour la plupart mordues au cou et sont pour certaines partiellement dévorées. Les gendarmes de la brigade de Roulans se sont rendus sur les lieux pour effectuer des constatations., une enquête est ouverte pour essayer de retrouver le propriétaire des chiens. D'autres attaques du même type ont été constatées ces derniers temps dans le secteur: des moutons ont été tués par des animaux non identifiés à deux reprises à Pouligney, et une autre fois à Châtillon-Guyotte.