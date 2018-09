Cournonsec, Hérault, France

Un habitant de Cournonsec âgé d'une soixantaine d'années vient d'être condamné à 3 mois de prison avec sursis pour acte de cruauté envers un animal. En l'occurrence envers Prince: le chat d'un voisin qu'il a tué à coups de pelle début juillet dans son jardin. A l'audience mercredi au tribunal correctionnel de Montpellier, il a nié une fois encore avoir eu l'intention de tuer l'animal, encore moins de le faire souffrir. Il explique avoir tenté de rompre avec la pelle un fil de métal dans lequel le chat s'est coincé.

Au vue de l'état de la bête, il y a peu de doute sur son intention de tuer. "Il a tout de même décapité un chat, avec une pelle et devant témoins! Et en plus il s'en est vanté après!" s'énerve Annie Bénézech, directrice de la SPA de Montpellier. Elle regrette notamment que la peine soit assortie de sursis. Mais au moins le tribunal est allé au delà des réquisitions du procureur qui n'avait demandé qu'une amende de 500 euros.

Cette affaire avait ému le village de Cournonsec cet été. Une pétition a rassemblé plus de 500 signatures pour demander que l'affaire soit jugée.