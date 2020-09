Un tueur en série de chats sévit-il à Saint-Maximin-la Sainte-Baume ?

Y aurait-il un tueur en série de chat à St Maximin ? La question se pose après la disparition, et la mort de plusieurs chats dans un quartier de la commune ces dernières années, et en particulier ces derniers mois chemin du Moulin. Une éleveuse professionnelle a d'ailleurs déposé plainte à la gendarmerie en début de semaine. Elle a perdu 5 de ses chats depuis 2016. Un préjudice estimé à 200 000 euros car ce sont des chats très coûteux et reproducteurs, sans parler du préjudice moral, inestimable.

Léo Bambino, un maine coon abattu en 2016 - Véronique Vandamme

Le cauchemar de Véronique Vandamme débute le 24 février 2016 quand un premier chat, Léo Bambino des huit chemins est retrouvé, en vie, mais très mal en point à proximité du domicile de l'éleveuse professionnelle. "J'ai tout d'abord crû qu'il avait été mordu par des chiens mais la vétérinaire, le lendemain m'a expliqué qu'il avait reçu une balle dans la mâchoire" indique la propriétaire. Le félin est en vie mais son état est tel que la vétérinaire conseille l'euthanasie.

La balle extraite dans la mâchoire de Léo Bambino - Véronique Vandamme

La série noire continue chemin du Moulin , plusieurs chats disparaissent. Mais aucun corps n'est retrouvé. Puis en 2019 Véronique Vandamme perd de nouveau 3 de ses chats qui disparaissent purement et simplement. Une dizaine de chats du quartier manque également à l'appel durant les deux mois de confinement. "Ma voisine a aussi perdu 3 de ses chats en une journée" indique Mme Vandamme.

Enfin, jeudi dernier, l'éleveuse entend, comme ses voisins, un nouveau coup de fusil qui résonne en pleine soirée. Et depuis, plus de nouvelle d'Ophélie, une chatte bengale. "Ophélie dort avec moi tous les soirs et elle vient manger ses croquettes avec moi tous les matins. C'est une habitude. Aujourd'hui, ophélie n'est plus là, et cela fait 5 chats en moins" se désespère Véronique.

Des disparitions en série qui conduisent cette éleveuse à cesser une partie de son élevage. Une perte financière estimée à 200 000 euros, sans parler de la douleur et du préjudice moral inestimable. "Aujourd'hui, j'attends que cette tuerie cesse et que cet individu soit jugé. Ca n'est pas parce que ce sont des animaux qu'on ne peut rien faire. Pour moi, ce sont mes bébés" conclut l'éleveuse qui a donc déposé plainte en début de semaine auprès de la gendarmerie.

La gendarmerie confirme en effet l'ouverture d'une enquête. Mais ne souhaite pas communiquer afin justement de ne pas perturber les investigations.