Un tueur en série s'est-il réfugié dans les Landes pendant une dizaine d'années ?

Pascal Jardin a-t-il commis des crimes dans les Landes ou aux alentours ? Cet homme de 64 ans avait été condamné en appel à la réclusion criminelle à perpétuité en 2018 pour le meurtre et le viol de Christelle Blétry. Elle faisait partie de celles que l'on a tristement appelées les "disparues de l'A6". Des faits, particulièrement sanglants, qui remontent à 1996 en Saône-et-Loire.

Après une première condamnation pour agression sexuelle en 2004, Pascal Jardin avait refait sa vie à Retjons, près de Roquefort, et était employé dans un abattoir d'élevage de cailles. C'est d'ailleurs dans les Landes qu'il sera arrêté, 18 ans après le meurtre de Christelle Blétry, trahi par son ADN.

Mais peut-être ne s'est-il pas arrêté là. Le pôle judiciaire consacré aux cold cases du parquet de Nanterre ouvre ainsi plusieurs enquêtes, et notamment une concernant le parcours criminel de Pascal Jardin , afin de savoir s'il a pu faire d'autres victimes dans son sillage.

"Une psychologie similaire à celle des grands tueurs en série"

C'était d'ailleurs une demande de la famille de Christelle Blétry. "Compte tenu du profil de cet homme, de son comportement, il n'est pas exclu qu'il ait commis d'autres faits dans les lieux où il a pu vivre", explique ainsi Corinne Herrmann, l'ancienne avocate de la mère de la jeune femme, qui a fait des cold cases sa spécialité. "Est-ce que l'enquête qui a été menée à l'époque, en 2014, a été suffisante ?", se demande-t-elle. "Il faut en tout cas la reprendre pour vérifier son parcours, ses lieux de vacances, les lieux où il vivait, s'il n'a pas pu commettre d'autres faits."

Etant donné ce profil psychologique, il paraît en effet peu probable à Corinne Herrmann qu'il ait pu rester des années dans les Landes ou ailleurs, sans avoir de nouvelles pulsions. "Pascal Jardin présente un comportement, une psychologie, une relation à la victime, une façon de procéder qui peut faire craindre qu'il ait commis d'autres faits et qu'il ait pu se déchaîner sur d'autres victimes", décrit l'avocate qui travaille depuis 27 ans sur les tueurs en série. "Dès 2004, des experts psychiatres qui l'ont examiné ont, à juste titre, relevé une psychopathie qui pouvait laisser penser à un profil de tueur en série."

"Pour l'instant, ce n'est pas démontré, parce qu'il a été condamné pour un seul meurtre, mais on n'a pas trouvé d'autres faits", ajoute Corinne Herrmann. "Il faut évidemment regarder et vérifier son parcours, mais tous les psychiatres qui se sont penchés sur la psychologie de cet homme, ont noté des traits de psychopathie très importants, similaires à ceux qu'on retrouve sur les grands tueurs en série."

L'avocate pense en particulier à des faits qui ont eu lieu dans les Landes, qui concernent une jeune femme et qui doivent être vérifiés. Elle décrit par ailleurs un homme intelligent, qui aurait pu facilement passer la frontière, loin des radars de la justice française. Enfin, il n'est pas exclu que Pascal Jardin, en vieillissant, ait pu changer de mode opératoire. Corinne Herrmann espère, en tout cas, que les enquêteurs vont réexaminer le plus de dossiers possibles.

Plusieurs passages à l'acte

D'autant que Pascal Jardin est déjà passé plusieurs fois à l'acte. S'il a pu être condamné en 2018 pour le meurtre de Christelle Blétry — en 1996, il a violé la jeune femme avant de la tuer de près de 130 coups de couteau —, c'est grâce à son ADN, prélevé après une seconde agression en 2004.

Se faisant passer pour un plombier, il a réussi à entrer chez sa victime, une trentenaire domiciliée à Chalon-sur-Saône, et a tenté de l'agresser avec un couteau. Celle-ci n'avait dû son salut qu'à son conjoint, qui était intervenu, prenant ainsi Pascal Jardin en flagrant délit. Il a ainsi été condamné en 2004 à deux ans de prison, dont un avec sursis pour tentative d'agression sexuelle.

Au total, il n'avait passé que six mois derrière les barreaux. Mais cette condamnation, le prélèvement de son ADN et son inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), ont été déterminantes pour retrouver sa trace et son implication dans l'affaire Blétry.

Il n'est donc pas exclu qu'il ait pu commettre d'autres faits, avant ou après le meurtre et le viol de Christelle Blétry. L'enquête ouverte par le pôle cold cases du parquet de Nanterre devra la déterminer. Elle s'annonce colossale.