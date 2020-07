Un "Uber du stupéfiant" démantelé dans le Finistère : 12.000 euros et 1,3 kg de cannabis saisis

La police de Quimper a interpellé quatre personnes, cette semaine à Quimper. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à un trafic de stupéfiants. Trois livreurs et le commanditaire ont été arrêtés. 12.000 euros et plus d'un kg de cannabis ont été saisis.

Une sorte de "Uber du stupéfiant". Les policiers quimpérois ont arrêté cette semaine quatre personnes, à Quimper et sur la côte sud du Finistère : toutes sont soupçonnées d'avoir participé à un trafic. De l'argent liquide, de la drogue et une voiture haut de gamme volée ont été saisis.

Mercredi 15 juillet, lors d'un banal contrôle routier, les policiers découvrent dans une voiture, avec trois hommes à bord, de petites quantités de drogue conditionnées, ainsi que des enveloppes remplies d'argent : ils comprennent bien vite qu'ils viennent de mettre la main sur des livreurs. Les trois jeunes sont placés en garde-à-vue. Les enquêteurs remontent ensuite, grâce aux auditions et à l'exploitation des téléphone, jusqu'au commanditaire. Un jeune homme, là aussi, âgé d'une vingtaine d'années, qui réside en ce moment dans un mobile-home, dans un camping du sud Finistère. Les clients passent commande par les réseaux sociaux et il fait ensuite livrer la drogue.

Le commanditaire travaillait depuis plusieurs mois dans la région

Les policiers se déplacent sur place et l'interpellent. Lors de la perquisition, ils découvrent au total 12.000 euros en liquide, mais aussi plus d'1,3 kg de résine de cannabis, quelques grammes d'herbe et de cocaïne. L'homme conduit une Audi A4 : le numéro d'identification prouve que le véhicule a été volé.

L'homme reconnait les faits qui lui sont reprochés, il "travaillait" ainsi depuis plusieurs mois dans la région, et notamment sur le sud-Finistère. Il doit être jugé ce mardi en comparution immédiate, pour trafic de stupéfiants, mais aussi conduite sans permis, recel de vol et usage de fausse plaque. Ses livreurs présumés, eux, seront convoqués en décembre devant le tribunal de Quimper. Le Procureur de la République, Thierry Lescouarc'h, rappelle que ses services sont "déterminés dans la lutte contre le trafic de stupéfiants" et que dès que possible, les mis en cause sont déférés devant le parquet et jugés en comparution immédiate.