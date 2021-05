Un ULM atterrit avec son train d’atterrissage endommagé à Bondues

Plus de peur que de mal pour un pilote d'ULM à Bondues. Après un premier atterrissage raté et un train d'atterrissage endommagé le pilote a réussi à se poser une heure plus tard. De très importants moyens de secours ont été déployés notamment le samu et les pompiers. Le pilote est indemne.

Cet après-midi vers 17 heures, de très nombreux moyens de secours sont déployés à l'aérodrome de Bondues. Un ULM a tenté d'atterrir une première fois et a endommagé son train d'atterrissage. Plus de peur que de mal pour ce pilote d'ULM. Accompagné par un autre ULM à distance, le pilote a enchaîné les tours pendant près d'une heure pour que son engin soit le plus léger possible lors de l’atterrissage. Ce n'est qu'une heure plus tard que le pilote a finalement réussi à atterrir sans encombres. Sur place le samu, les sapeurs-pompiers et la police étaient présents.