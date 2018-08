Saint-Nazaire-de-Pézan, France

Un ULM s'est écrasé ce vendredi matin à St Nazaire-de-Pézan (Hérault), entre Lunel et la Grande-Motte, au lieu-dit le Mas du Grès. A leur arrivée sur place les pompiers ont trouvé un corps carbonisé à l'intérieur de l’appareil. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui pilotait l'ULM. Pas de précisions non plus sur les circonstances du crash qui s'est produit dans une zone marécageuse. Un secteur où se trouvent de nombreuses manades, dont la célèbre manade Lafon.

En s'écrasant l'ULM a provoqué un début d'incendie rapidement maîtrisé par les pompiers. 32 hommes des casernes de Marsillargues, Lunel et Montpellier ont été envoyés sur place. Des reconnaissance sont en cours pour être sûr qu'il n'y avait pas une 2e personne dans l'appareil.