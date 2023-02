Un ULM volé dans le département du Var, les gendarmes lancent un appel à témoins

C'est un étonnant appel à témoins que lancent les gendarmes du Var. Ils recherchent un des ULM normalement basés sur l'aérodrome de Flayosc. L'engin, un Savannah jaune, a été dérobé dans la nuit du vendredi 17 février au samedi 18 février 2023. Les très nombreuses recherches aériennes et terrestres menées par les hommes du Groupement de gendarmerie du Var et de la Section Aérienne de la Gendarmerie de Hyères sont jusque-là restées infructueuses. L'ULM et le pilote soupçonné du vol ont mystérieusement disparu des radars.

Les soupçons se portent sur un des élèves en formation à Flayosc. Cet homme, originaire des Vosges, n'a pas obtenu l'examen final. Son véhicule a été retrouvé, moteur tournant, la nuit du vol à proximité des pistes de l'aérodrome. L'homme est âgé de 46 ans, de type caucasien, il mesure 1m80 et porte la barbe.

La brigade de gendarmerie de Lorgues, chargée de l'enquête, cherche donc à localiser l'engin qui est "susceptible de s'être abîmé dans le département du Var". Si vous avez des informations, vous pouvez contacter les enquêteurs au 04 94 73 70 11.