Un utilitaire et une voiture se percutent à Montchaton : deux blessés graves

Une collision entre un véhicule utilitaire et une voiture a fait trois blessés ce mardi matin à Montchaton, sur la commune d'Orval-sur-Sienne. Un homme de 91 ans et une femme de 82 ans ont été gravement blessés.

Une violente collision frontale a eu lieu entre un véhicule utilitaire et une voiture ce mardi peu avant 10 heures à Montchaton, sur la commune d'Orval-sur-Sienne. Dans le choc, on dénombre deux blessés graves : un homme de 91 ans, passager avant de la voiture, a été transporté au CHU de Rennes avec le Smur de Saint-Lô ; et une femme de 82 ans, passagère arrière, a été héliportée au CHU de Caen par Dragon 50. La conductrice du véhicule, âgée de 35 ans, a été plus légèrement touchée : elle a été évacuée à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô. Quant au conducteur de l'utilitaire, un homme de 43 ans, il a été pris en charge par les pompiers en état de choc.

Dix-huit pompiers issus de trois centres de secours (Quettreville, Coutance et Agon) ont été mobilisés. La départementale 20 a été coupée dans les deux sens de circulation le temps de l'intervention des secours.