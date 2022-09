Un vacancier allemand secouru par hélicoptère dans les Gorges du Toulourenc

La saison n'est pas encore finie. Et les interventions héliportées non plus. Ce jeudi à la mi-journée, un Allemand de 61 ans a fait une mauvaise chute sur un rocher dans les Gorges du Toulourenc. Il s'est blessé au fémur. C'est un hélicoptère de la sécurité civile des Bouches-du-Rhône qui est intervenu avec à son bord un médecin et deux pompiers du secours en montagne (l'un des Bouches-du-Rhône, l'autre de la Drôme). Le Dragon a pu treuillé le blessé hors des Gorges et il a ensuite été transféré sur l'hôpital de Carpentras.

Il restera de cette mésaventure un joli dessin réalisé par la femme du touriste allemand pour décrire ce moment de vacances très particulier.