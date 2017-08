Castelnau-le-Lez : Un vacancier trouve un crâne humain alors qu'il pêche dans le Lez

Deux crânes humains ont été retrouvés dimanche dans le Lez. C'est un vacancier qui pêchait qui ramené un crâne au bout de sa canne.

Un vacancier a fait une découverte macabre hier sur les bords du Lez, à hauteur de la clinique du Parc. Il a trouvé un crâne humain au bout de sa canne à pêche.

Dimanche, un peu avant midi, un vacancier fait une macabre découverte. Alors qu'il pêchait sur les bords du Lez à hauteur de la clinique du Parc, il ramène au bout de sa canne ce qui ressemble à un crâne humain. Il appelle la Gendarmerie qui se rend sur place pour fouiller la zone. Ce tronçon du Lez est alors bouclé pour permettre à trois plongeurs d'effectuer d'autres recherches qui ont aboutie à la découverte d'un second crâne, semblable au premier.

La couleur sombre des crânes laisse penser qu'ils reposent au fond du Lez depuis un certain temps, selon les gendarmes. L'analyse par l'Institut médico-légal donnera plus de précisions quant à l'ancienneté des ossements retrouvés. Et peut-être même révéler leur identité. Dimanche soir, l'enquête était placée entre les mains de la Brigade de recherche de Castelnau-le-Lez.