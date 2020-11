Un Varois de 21 ans condamné et emprisonné pour apologie du terrorisme

Un jeune Varois de 21 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme avec mandat de dépôt pour apologie du terrorisme, a appris ce mercredi franceinfo de sources concordantes. Il a été jugé en comparution immédiate ce lundi par le tribunal de Draguignan.

D'après une source proche du dossier, le jeune homme a été condamné pour des propos tenus le 24 octobre sur le réseau social Facebook. Il appelait ses "frères et sœurs musulmans" à la "guerre civile". Les cybergendarmes et la brigade de recherche de Gassin l’ont identifié et interpellé ce vendredi 30 octobre.

Ce jeune homme était connu de la justice pour des faits de droit commun.