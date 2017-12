Un Varois de 25 ans soupçonné d'avoir tué sa compagne et d'avoir pris la fuite nu sous la neige

Un drame incroyable au Thoronet dans le Var : un jeune homme de 25 ans est soupçonné d'avoir tué sa compagne du même âge, d'avoir pris la fuite avec une camionnette volée et marché nu sous la neige pendant plusieurs kilomètres. Arrêté et placé en garde à vue, il est présenté ce mardi à la justice.

Samedi matin, les gendarmes sont d'abord alertés par un artisan qui vient de se faire voler sa camionnette par un jeune homme complètement nu au Thoronet, près de Brignoles.

Nu et endormi

Les militaires quadrillent le secteur et découvrent le véhicule garé à une dizaine de kilomètres de là, sur une place du Luc-en-Provence. A l'intérieur : le suspect, endormi et toujours dans le plus simple appareil.

Des flashes

Rapidement, l'individu de 25 ans explique qu'il a des flashes. Il croit avoir fait du mal à sa compagne. Il demande à aller voir ce qui passe chez lui, au hameau des Mauniers au Thoronet. Une villa que le jeune couple originaire de Normandie loue depuis qu'il est arrivé dans le Var il y a quelques mois.

Rallonge électrique

Au domicile, les gendarmes découvrent dans la chambre le corps sans vie de la jeune femme de 25 ans. Elle a été frappée à la tête et étranglée, une rallonge électrique nouée autour du cou.

Après le drame, le jeune homme se serait donc enfui, il aurait marché plusieurs kilomètres tout nu sous la neige, avant de voler le véhicule de l'artisan. Le suspect dit qu'il a eu des bouffées délirantes.

Propos décousus

D'abord hospitalisé, le suspect est ensuite placé en garde à vue. Devant les enquêteurs, il parle de façon assez décousue. Il doit être présenté ce mardi à la justice.

Autopsie

L'autopsie de la victime prévue dans les jours qui viennent devrait aider les enquêteurs à comprendre plus précisément ce qui s'est passé.