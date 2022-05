Un Varois a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche après une course-poursuite entre Toulon et Marseille. L'homme, qui a roulé à très vive allure sur une soixantaine de kms, avait plus d’un gramme d’alcool dans le sang.

Un Varois interpellé après une course-poursuite entre Toulon et Marseille

Plusieurs équipages de police de Toulon et Marseille ont été engagés pour stopper la fuite du chauffard (illustration)

Un Varois a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche, vers une heure du matin, après une course-poursuite entre Toulon et Marseille. L’homme, qui conduisait avec plus d’un gramme d’alcool dans le sang, a parcouru la soixantaine de kilomètres à très vive allure sur l’autoroute A50 puis la L2 à Marseille. Il a finalement été interpellé grâce à une herse placée au milieu de la chaussée quartier La Rose à Marseille. Après sa garde-à-vue, cet habitant de Six-Fours âgé de 37 ans a été remis en liberté avec une ordonnance pénale pour le mois de juillet prochain.

Après avoir refusé de se soumettre à un contrôle à hauteur de la cité Mon Paradis à Toulon, l'homme a d'abord tenté, au volant de sa Polo Volkswagen, de semer les policiers de la Bac de Toulon en sillonnant déjà à vive allure les quartiers ouest de la ville. Arrivé à hauteur de la cité Pontcarral, il s'engage sur l'A50 en direction de Marseille "à 200 km/h" selon certains témoins. Les barrières des péages de Bandol et de La Ciotat ne résistent pas. Heureusement, il y a, à cette heure, peu de circulation sur l'autoroute.

La CRS autoroutière Provence tente de ralentir la fuite du chauffard à hauteur de La Valentine à Marseille, en vain. Le Varois s'engage alors sur la L2. Tous les effectifs de nuit de la police marseillaise sont alertés, plusieurs barrages sont dressés et c'est finalement à La Rose que l'homme est interpellé : une herse est placée au milieu de la route, les pneus de la Polo se dégonflent et la voiture finit sa course dans un feu tricolore.

Le contrôle alcoolémie montre que l'homme roule avec plus d'un gramme d'alcool dans le sang. Il n'a pas d'assurance.