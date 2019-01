Un Varois interpellé pour avoir pris des photos sous les jupes des filles

Hyères, France

La scène se déroule dans l'hypermarché Casino de Hyères, ce mardi 29 janvier après-midi. Les vigiles du magasin remarquent le comportement suspect d'un homme dans un des rayons grâce aux images de vidéo surveillance. L'individu est surpris en train de s'approcher d'une cliente, avant de prendre des photos sous sa jupe à l'aide de son téléphone.

Interpellé puis placé en garde à vu, l'homme âgé de 55 ans reconnait rapidement les faits. La cliente, elle, porte plainte. Il faut dire qu'une autre photo de dessous féminins est retrouvée sur le portable du mis en cause. Elle a été prise un peu plus tôt, au début du mois de janvier, dans un lieu public également. Le smartphone comporte aussi des images pornographiques. Pendant sa garde à vue, le fonctionnaire reconnait "avoir fait une bêtise", et raconte qu'il est dépressif et se sent terriblement seul. Il devra s'expliquer devant la justice, lors d'une comparution de "plaider coupable" en septembre prochain.