Un Varois lance un appel à témoins pour retrouver son fils disparu depuis 2015

C'est la dernière photo que Renald Didier possède de son fils. Juan Diego avait 4 ans et demi et était scolarisé en Moyenne Section de maternelle

Il n'a pas vu son fils depuis mai 2015. Juan Diego avait alors 4 ans et demi. Il a 11 ans et demi aujourd'hui. Rénald Didier, Varois de 45 ans, lance un appel à témoins pour retrouver son fils dont il avait la garde après plusieurs décisions de justice. Juan Diego s’est "volatilisé dans la nature" avec sa mère. Après une semaine de vacances à son domicile d'Aubagne, elle ne l’a jamais remis à son père et n'a plus jamais donné de nouvelles. Cette femme de 51 ans est jugée ce mardi devant la tribunal correctionnel de Toulon pour "soustraction d'enfant par ascendant pendant plus de 5 jours en un lieu inconnu de ceux chargés de sa garde".

"Sa chambre est prête"

Rénald Didier, qui a tenu à respecter les enquêtes de police et la procédure judiciaire, demande aujourd'hui "aux personnes ayant une information au sujet de Juan Diego de se rapprocher des forces de l'ordre ou de m'envoyer un mail (enlevementjuandiego@outlook.fr). Quelqu'un a peut-être un renseignement ou l'a vu dans une école" espère le papa. "Je prépare le retour de mon fils. Sa chambre est prête. Je veux reprendre ma vie d'avant avec lui et je compte sur la médiatisation pour le retrouver." confie très ému le papa. "J'ai été de longues années en dépression. Je n'arrivais pas à vivre sans Juan Diego mais aujourd'hui j'ai repris le dessus et _retrouver mon fils est le combat de ma vie_"

Des heures d'enquête... en vain

L'homme est soutenu dans sa démarche par son avocat toulonnais, Me Frédéric Casanova : "L'institution judiciaire a fait son maximum dans ce dossier. Il y a eu des heures d'enquête, d'écoutes téléphoniques, de déplacements. Deux mandats d'arrêt ont été prononcés à l'encontre de la mère de l'enfant. Les fichiers des banques, de la CAF, des écoles ont été épluchés mais l'enfant et sa mère sont introuvables. Tout laisse penser que Juan Diego est aujourd'hui déscolarisé. Mon client porte donc tous ses espoirs sur la diffusion de son appel à témoins. Malgré le procès, l'enquête judiciaire reste bien sûr en veille et tout renseignement permettant d'explorer de nouvelles pistes pour localiser Juan Diego est important" .