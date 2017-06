Un vaste gang de proxénètes démantelé : l'enquête a démarré à Nantes

La police et l'Office de la répression de la traite des êtres humains ont démantelé un réseau de proxénètes arméniens. Onze hommes ont été mis en examen et écroués cette semaine. Ils ont été interpellés dans la région parisienne, à Rochefort et Poitiers. Mais l'enquête a débuté à Nantes.

Tout commence en août 2015. Une prostituée porte plainte au commissariat de Nantes. Elle dit avoir été agressée dans un hôtel de l'agglomération de la cité des ducs. Cette femme est rapidement suivie par deux autres prostituées dès le mois de septembre.

Ces femmes sont des prostituées itinérantes qui rencontrent leurs clients sur des sites web libertins. Toutes les trois racontent la même chose : un homme a pris un rendez-vous via internet. Il s'est fait passer pour un client. Mais quand il est arrivé à l'hôtel, il était accompagné de plusieurs complices.

Des prostituées menacées avec une arme et frappées

Les hommes ont alors menacé les prostituées avec une arme, les ont frappées pour récupérer leur argent. La brigade des mœurs de Nantes a donc ouvert une enquête dès 2015. Et rapidement, les policiers ont découvert de nombreuses autres victimes.

Au total, seize prostituées ont porté plainte mais le nombre de victimes pourrait être bien plus important. Les prostituées expliquent qu'après les avoir agressées, les malfaiteurs leur ont imposé leur protection, moyennant 500 à 1000 euros par mois.

Des gains estimés entre 650 000 et un million d'euros

Les enquêteurs ont rapidement identifié trois hommes, des Arméniens habitant à Poitiers. Mais derrière eux se cache tout un gang très bien organisé. Les hommes sont violents, chevronnés, avec des tatouages comme signes de reconnaissance. Ils sévissaient à Nantes, La Rochelle, Paris, Nice ou encore Poitiers.

Le 13 juin dernier, les policiers nantais, accompagnés de l'OCRETH, l'office central de la traite des êtres humains et de la police judiciaire de Poitiers, ont interpellé treize hommes. Onze d'entre eux ont été mis en examen et écroués pour proxénétisme, violences et extorsion de fonds.

Les malfaiteurs auraient empoché entre 650 000 et un million d'euros. Selon les policiers, c'est la première fois qu'un tel gang est impliqué dans une affaire de proxénétisme. Habituellement, ils sont connus pour des vols avec armes ou du trafic de drogue.