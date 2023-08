Un vaste réseau de cocaïne et d'ecstasy démantelé à Saint-Marcellin et Tullins

C'est un trafic juteux qui s'arrête. Quatre trafiquants de drogue ont été condamnés, mercredi, par le tribunal de Grenoble, en Isère : trois femmes et le compagnon de l'une d'elles. Ils approvisionnaient en cocaïne et en ecstasy le secteur de Saint-Marcellin et de Tullins, en Isère. Les gendarmes les ont arrêté après plus de dix mois d'enquête.

ⓘ Publicité

Tout a débuté en septembre 2022, lorsque les douanes découvrent dans un colis de Martinique un gant de boxe avec, à l'intérieur, un sac isotherme contenant 135 grammes de cocaïne. Une enquête est ouverte et les gendarmes de Saint-Marcellin découvrent alors ce trafic, géré par trois femmes, âgées de 28 à 33 ans, ainsi que le compagnon de l'une d'elle, de 27 ans, à peine sorti de prison.

Quinze transactions par jour en moyenne

Après plusieurs mois d'enquête, les gendarmes décident ce lundi 31 juillet de perquisitionner le logement de "la patronne" - c'est ainsi que certains consommateurs l'appellent - du réseau, à Tullins. Ils y découvrent 1.300 cachets d'ecstasy, 115 grammes de cocaïne, plus de 20.000 euros en espèces et des sacs à main de luxe. Un butin impressionnant qui reflète leur activité soutenue. En dix mois, les trafiquants ont vendu à un rythme effréné : 15 transactions par jour en moyenne, quatre kilos et demi de cocaïne écoulés et un butin total de 280.000 euros.

Les quatre trafiquants ont comparu ce mercredi au tribunal de Grenoble, en comparution immédiate. La patronne du trafic a été condamnée à 30 mois de prison (dont 18 assortis d'un sursis probatoire). Elle a été placée sous mandat de dépôt à l'audience. Les deux autres femmes ont été condamnées à des peines allant de 12 et 15 ans de prison avec sursis. Quant à l'homme, il a écopé d'un an de prison sous bracelet électronique.

Le parquet a fait appel de ces condamnations.