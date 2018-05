La fraude a été mise au jour par les enquêteurs de Nancy et de Metz. Deux fausses sociétés nancéiennes auraient permis à des sous-traitants du BTP de ne pas déclarer le travail de centaines d'ouvriers. Le préjudice pour l'URSSAF atteint 1,7 millions d'euros. Cinq personnes sont mises en examen.

Nancy, France

Une escroquerie de très grande ampleur vient d'être démantelée en Lorraine. Au départ, ce sont deux sociétés nancéiennes qui attirent l'attention des agents de l'URSSAF (l'organisme qui recouvre les cotisations sociales). Après vérifications, ces deux entreprises de BTP sont, en réalité, des coquilles vides : sans aucune activité cohérente.

Au moins 400 ouvriers payés "au noir"

En septembre 2016, l'URSSAF fait un signalement et les gendarmes s'emparent du dossier. Commence alors un travail de fourmi pour les enquêteurs de Nancy et de Metz qui mutualisent leurs moyens. Ils analysent les flux bancaires, ligne par ligne, point par point. Ils remontent le fil dans le Grand Nancy, dans le Lunévillois, jusqu'en Île-de-France. Et ils découvrent au final, un vaste réseau de fausses factures, avec des sous-traitants qui en profitent pour ne pas déclarer les salaires. Selon les gendarmes, au moins 400 ouvriers sont concernés. "C'est pharaonique," reconnaît l'adjudant Emmanuel Joly en charge des investigations. Au total, le préjudice pour l'URSSAF atteint 1,7 millions d'euros de cotisations non-versées.

Parmi les cinq personnes interpellées : le créateur des sociétés suspectes, un faux comptable qui aurait maquillé les comptes et trois gérants qualifiés "d'hommes de paille."

Grande demeure et voitures de luxe

En tout, les gendarmes ont saisi près d'un million d'euros. "Essentiellement de l'immobilier, une grande demeure, mais aussi des voitures de luxe et des placements financiers," selon eux. Les cinq suspects sont mis en examen pour "travail dissimulé en bande organisée."

Mais l'enquête n'est pas terminée. "Une nouvelle phase va consister à orienter les investigations vers les entreprises ayant eu recours à cette sous-traitance frauduleuse," indique le parquet. D'autres interpellations sont possibles dans les semaines à venir.