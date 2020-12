Aéroport de Roissy : un vaste réseau de fraude impliquant des chauffeurs VTC démantelé

Un vaste réseau de fraude impliquant des VTC opérant à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle a été démantelé et ses quatre responsables présumés renvoyés devant la justice, annonce ce lundi 21 décembre 2020, le parquet de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Des centaines de chauffeurs clandestines recrutés par des sociétés fictives

L'enquête a démarré il y a 11 mois, après un contrôle de routine au cours duquel des policiers spécialisés opérant sur l'aéroport avaient repéré une fausse carte VTC. Elle a permis de mettre au jour un système bien rôdé.

Les chauffeurs clandestins étaient recrutés par petites annonces sur des sites spécialisés et employés sans être déclarés à l'URSSAF par des sociétés dirigées par des gérants de paille. Ces structures ont encaissé sans rien déclarer au fisc les bénéfices de leurs courses, soit un pactole de 5 millions d'euros sur un an, avant de blanchir l'argent selon différents modes opératoires. Des centaines de chauffeurs clandestins ont ainsi été employés par ces sociétés fictives.

Trois millions d'euros de préjudice pour les finances publiques

Le préjudice pour les finances publiques est estimé à près de 3 millions d'euros, dû au manque à gagner en impôts et cotisations sociales divers.

Jeudi 17 et vendredi 18 décembre 2020, les principaux protagonistes de ce réseau ont été interpellés en Seine-Saint-Denis et à Paris. Des saisies ont été réalisées, parmi lesquelles plusieurs montres de luxe. Les quatre principaux acteurs présumés de cette fraude, parmi lesquels un ancien banquier d'affaires, seront jugés le 19 mai prochain pour blanchiment et travail dissimulé commis en bande organisé. Ils encourent dix ans d'emprisonnement et 750.000 euros d'amende.